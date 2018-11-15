Постпредставительство Украины в Вене призывает РФ разблокировать процесс освобождения политзаключенных

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В представительстве напомнили о позиции Германии и Франции по освобождению заложников Кремля

В постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене призвали Российскую Федерацию (РФ) разблокировать процесс освобождения украинских заложников Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter постпредства.

в Частности, в дипломатическом ведомстве отметили, что недавно вопрос украинских политзаключенных порушуваллось во время встречи в Париже президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Была высказана твердая совместная поддержка относительно необходимости освобождения всех незаконно задержанных лиц и политзаключенных до конца 2018 года. Мы настоятельно призываем РФ разблокировать этот процесс", - заявили в постпредставительстве.

Напомним, как заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, Российская Федерация может приостановить процесс освобождения украинских политзаключенных до проведения президентских выборов в Украине весной 2019 года.

Ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список украинских политзаключенных через человека, который является близким к президенту РФ Владимира Путина.