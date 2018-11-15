Постпредставництво України у Відні закликало РФ розблокувати процес звільнення політв'язнів

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У представництві нагадали про позицію Німеччини та Франції щодо звільнення заручників Кремля

У постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні закликали Російську Федерацію (РФ) розблокувати процес звільнення українських заручників Кремля. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення постпредставництва у Twitter.

Зокрема, у дипломатичному відомтсві зазначили, що нещодавно питання українських політв'язнів порушуваллось під час зустрічі у Парижі президента України Петра Порошенка, президента Франції Емануеля Макрона та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Була висловлена тверда спільна підтримка щодо необхідності звільнення всіх незаконно затриманих осіб та політв'язнів до кінця 2018 року. Ми настійно закликаємо РФ розблокувати цей процес", - заявивли у постпредставництві.

Нагадаємо, як заявила перший заступник глави Верховної Ради Ірина Геращенко, Російська Федерація може призупинити процес звільнення українських політв'язнів до проведення президентських виборів в Україні навесні 2019 року.

Раніше лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав російській стороні список українських політв’язнів через людину, яка є близькою до президента РФ Володимира Путіна.