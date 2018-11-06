Ердоган передав РФ список політв’язнів через близьку до Путіна людину, - Джемілєв

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

У "списку на звільнення" вказані заарештовані у анексованому Криму українці

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган передав російській стороні список українських політв’язнів через людину, яка є близькою до президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами Джемілєва, у "списку на звільнення" вказані заарештовані російськими силовиками у анексованому Криму українці.

"Ми планували запитати у Ердогана, що він зробив з цього приводу. Але він сам, ще до наших питань, на нараді зі стратегічного співробітництва сказав, що передав список. Потім на окремій зустрічі з ним я питав: "Ви як, передали по лінії МЗС"? Він сказав: "Ні, є найближча до Путіна людина ... він зазвичай протягом 24 годин обов’язково все, що ми передаємо, доставляє Путіну", - повідомив Джемілєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Ердоган передав російській стороні список українських політв'язнів.

Додамо, також повідомлялося, що посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вимагає від Росії негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремля.