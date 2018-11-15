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РФ може заблокувати процес звільнення політв'язнів до виборів в Україні, - Геращенко

Новини » Політика    15.11.2018 - 17:17
РФ може заблокувати процес звільнення політв'язнів до виборів в Україні, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Також Росія може передати кількох заручників політикам, лояльним до Москви

Російська Федерація може призупинити процес звільнення українських політв'язнів до президентських виборів в Україні. Про це у четвер, 15 листопада, заявила перший заступник глави Верховної Ради Ірина Геращенко, інформує РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, наразі немає позитивних сигналів від російської сторони, попри переговори під час зустрічей "нормандської четвірки"  та співрацю України із посередниками.

"І у мене відчуття, що Російська Федерація може використати фактор заручників напередодні виборів: або когось передати політикам в Україні, які, можливо, мають позицію, лояльну до Кремля, або розіграти цю карту вже після виборів. Ми рук не опускаємо", - підкреслила Геращенко.

Загалом на території Росії та анексованого Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді ухвалили зміни до державного бюджету 2019 року, згідно з яким на допомогу родинам політв’язнів або тим, хто потрапив у біду на окупованих територіях виділять 90 мільйонів гривень

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