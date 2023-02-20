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Постпреди ЄС хочуть погодити нові санкції проти Росії та Білорусі 22 лютого

Фото: постпреди ЄС хочуть погодити нові санкції проти Росії та Білорусі 22 лютого (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Постійні представники країн Європейського Союзу планують остаточно узгодити десятий пакет санкцій проти Росії та обмеження проти Білорусі на засіданні 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний майбутнього засідання.

Засідання постпредів ЄС розпочнеться у середу о 10:45 за часом Брюсселя (11:45 за Києвом).

Зазначимо, що для погодження нових економічних та персональних санкцій потрібне попереднє обговорення.

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, ЄС пропонує подальшу заборону на експорт на суму понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.

Також глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.

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