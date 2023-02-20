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Постпреды ЕС хотят согласовать новые санкции против России и Беларуси 22 февраля

Фото: постпреды ЕС хотят согласовать новые санкции против России и Беларуси 22 февраля (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Постоянные представители стран Европейского Союза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России и ограничения против Беларуси на заседании 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня предстоящего заседания.

Заседание постпредов ЕС начнется в среду в 10:45 по времени Брюсселя (11:45 по Киеву).

Отметим, что для согласования новых экономических и персональных санкций необходимо предварительное обсуждение.

Напомним, Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против России. Среди прочего ЕС предлагает дальнейший запрет на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.

Также главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, которые материально поддерживают военную агрессию против Украины.

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