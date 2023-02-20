Постпреды ЕС хотят согласовать новые санкции против России и Беларуси 22 февраля

Постоянные представители стран Европейского Союза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России и ограничения против Беларуси на заседании 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня предстоящего заседания.

Отметим, что для согласования новых экономических и персональных санкций необходимо предварительное обсуждение.

Заседание постпредов ЕС начнется в среду в 10:45 по времени Брюсселя (11:45 по Киеву).

Напомним, Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против России. Среди прочего ЕС предлагает дальнейший запрет на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.

Также главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, которые материально поддерживают военную агрессию против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.