Країни G7 домовилися посилити санкцій проти РФ

Глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тagesspiegel .

Як повідомляється, міністри у Мюнхені, де відбувається конференція з безпеки, домовилася продовжувати підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію.

Окрім того, вони також призвуть треті країни припинити надавати допомогу РФ, інакше ті зіткнуться з "великими витратами".

Країни G7 також критикували ядерні загрози Кремля.

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною, і будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до важких наслідків", - заявив міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса, головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Члени "Групи семи" також підтвердили свою "непохитну солідарність" з Україною та засудили триваючі російські напади на українських цивільних та об’єкти інфраструктури.