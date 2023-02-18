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Країни G7 домовилися посилити санкцій проти РФ

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Субота 18 лютого 2023 19:58
Країни G7 домовилися посилити санкцій проти РФ Фото: країни G7 домовилися посилити санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тagesspiegel.

Як повідомляється, міністри у Мюнхені, де відбувається конференція з безпеки, домовилася продовжувати підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію.

Окрім того, вони також призвуть треті країни припинити надавати допомогу РФ, інакше ті зіткнуться з "великими витратами".

Країни G7 також критикували ядерні загрози Кремля.

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною, і будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до важких наслідків", - заявив міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса, головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Члени "Групи семи" також підтвердили свою "непохитну солідарність" з Україною та засудили триваючі російські напади на українських цивільних та об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про пришвидшення постачання зброї та введення нових санкцій проти Росії.

Також раніше ми писали, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

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