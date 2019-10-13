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Постпреда Украины в ООН могут назначить послом в США, - VOA

Новости » Политика    13.10.2019 - 00:10
Постпреда Украины в ООН могут назначить послом в США, - VOA
Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

Ельченко может заменить Чалого, который занимал должность посла Украины в США при Порошенко

Владимира Ельченко, который сейчас занимает должность постоянного представителя Украины в ООН, могут назначить украинским послом в Соединенных Штатах. Об этом сообщает "Голос Америки" (Voice of America).

Ссылаясь на собственные источники в украинском правительстве, издание отмечает, что у президента Украины Владимира Зеленского уже есть кандидатура на эту должность. До сих пор послом Украины в США Валерий Чалый, которого назначил предыдущий президент Петр Порошенко.

Добавим, что информацию о том, что кандидатура украинского посла в США уже определена, подтверждал также и сам Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона. Однако фамилия кандидата названа не была.

Напомним, Валерия Чалого уволили с должности посла в США указом президента Украины от 19 июля. Он занимал эту должность в течение четырех лет. Чалый после ухода с должности заявил, что считае четыре года достаточным сроком на то, чтоб "продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".

Как писало РБК-Украина, бывшего посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипосолВладимир Ельченко
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