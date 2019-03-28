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Ельченко обратился к генсеку ООН из-за репресий крымских татар

Новости » Общество    28.03.2019 - 05:22
Ельченко обратился к генсеку ООН из-за репресий крымских татар
Фото: Владимир Ельченко (ukraineun.org)

Постпред Украины призвал в ООН призвал усилить санкции в отношении РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал генсеку Организации Антониу Гутерришу данные о новых случаях преследований российскими спецслужбами крымских татар в аннексированном  Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам постпреда, ключевым элементом реакции ООН на такие действия РФ должно стать усиление политического, экономического и санкционного давления на агрессора.

"Грубые нарушения прав человека Российской Федерацией во временно оккупированном Крыму должны побудить мощный и консолидированный ответ со стороны международного сообщества, чтобы незаконно задержанные люди были освобождены, а также чтобы избежать дальнейших человеческих страданий", - подчеркнул Ельченко.

Он добавил, что Украина также требует от РФ выполнения в полной мере резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", а также промежуточного решения Международного суда в деле Украины против России.

Напомним, в ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". 

РБК-Украина писало, что большинство из задержанных крымских татар, которых задержали после обысков, ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность проведенными Россией обысками и задержаниями в Крыму. Также в Евросоюзе призвали Россию прекратить произвольные обыски частной собственности, принадлежащей крымским татарам.

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