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Постпреда України в ООН можуть призначити послом до США, - VOA

Новини » Політика    13.10.2019 - 00:10
Постпреда України в ООН можуть призначити послом до США, - VOA
Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Evan Schneider)

Єльченко може замінити Чалого, який обіймав посаду посла України в США за президентства Порошенка

Володимира Єльченка, який наразі обіймає посаду постійного представника України в ООН, можуть призначити українським послом в Сполучених Штатах. Про це повідомляє "Голос Америки" (Voice of America).

Посилаючись на власні джерела в українському уряді, видання зазначає, що у президента України Володимира Зеленського вже є кандидатура на цю посаду. Досі послом України в США був Валерій Чалий, якого призначив попередній президент Петро Порошенко.

Додамо, що інформацію про те, що кандидатура українського посла до США вже визначена, підтверджував також і сам Володимир Зеленський у ході прес-марафону. Проте прізвища кандидата названо не було.

Нагадаємо, Валерія Чалого було звільнено з посади посла у США указом президента України від 19 липня. Він обіймав цю посаду протягом чотирьох років. Чалий після звільнення заявив, що вважає, що чотири роки - це достатній термін продемонструвати "гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку".

Як писало РБК-Україна, колишнього посла США в Україні Марі Йованович відсторонили від посади після відмови передавати запит українським чиновникам про проведення розслідувань стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

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