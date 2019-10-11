Посол Украины в США будет назначен в ближайшее время, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Со слов президента, кандидат на посла уже есть

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Человек избран. Человек с опытом. Я думаю будет назначен в ближайшее время", - заявил Зеленский

Президент также добавил, что на должность посла Украины в США будет назначен дипломат, хорошо знающий Соединенные Штаты.

"Человек - дипломат, который знает очень хорошо Соединенные Штаты", - уточнил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который занимал эту должность на протяжении четырех лет. Экс-посол Чалый после увольнения заявил, что считает, что четыре года - это достаточный срок продемонстрировать "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".

Также 19 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить еще 11 руководителей посольств по всему миру. Таким образом, глава государства инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.