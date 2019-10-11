ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посол Украины в США будет назначен в ближайшее время, - Зеленский

Новости » Политика    11.10.2019 - 00:00
Посол Украины в США будет назначен в ближайшее время, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Со слов президента, кандидат на посла уже есть

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Человек избран. Человек с опытом. Я думаю будет назначен в ближайшее время", - заявил Зеленский

Президент также добавил, что на должность посла Украины в США будет назначен дипломат, хорошо знающий Соединенные Штаты.

"Человек - дипломат, который знает очень хорошо Соединенные Штаты", - уточнил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который занимал эту должность на протяжении четырех лет. Экс-посол Чалый после увольнения заявил, что считает, что четыре года - это достаточный срок продемонстрировать "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".

Также 19 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить еще 11 руководителей посольств по всему миру. Таким образом, глава государства инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

Зеленский рассказал, возможно ли возобновление авиасообщения с Россией Зеленский готов сменить руководство МВД из-за дела Шеремета
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америкипосол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь