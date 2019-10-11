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Йованович отстранили после отказа просить расследовать дела Байдена, - AP

Новости » Политика    11.10.2019 - 10:33
Йованович отстранили после отказа просить расследовать дела Байдена, - AP
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи"

Бывшего посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что об этом ее просил адвокат президента США Рудольф Джулиани. Она настаивала на том, чтобы просьба к украинским чиновникам присоединиться к расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера была передана в соответствии с давно установленным протоколом

Как пишет издание, Йованович отказалась делать "все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи" и призвала к официальному обращению.

В свою очередь, ранее Джулиани заявил, что причиной увольнения Мари Йованович с должности посла США в Украине стали постоянные жалобы не нее со стороны сторонников американского президента.

Напомним, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович и бывший специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе для расследования по импичменту президента Дональда Трампа.

Добавим, 7 мая посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности. Она занимала эту должность три года.

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