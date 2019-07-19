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Зеленский уволил посла Украины в США

Новости » Политика    19.07.2019 - 16:22
Зеленский уволил посла Украины в США
Фото:Валерий Чалый (УНИАН)

Соответствующий указ был обнародован 19 июля

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства. 

Соответствующий указ был обнародован 19 июля.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в указе №540/2019.

Зеленский уволил посла Украины в СШАНапомним, РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указы об увольнении Чрезвычайных и Полномочных послов Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 руководителей посольств по всему миру. Таким образом, глава государства инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

Кроме того, заместителя главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет назначать нового посла Украины в Российской Федерации. Украинским посольством в России продолжит руководить временно поверенный в делах Украины в РФ. 

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки
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