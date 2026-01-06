Постпред США при ООН назвав операцію у Венесуелі законною правоохоронною акцією

"Війна проти Венесуели чи її народу не ведеться. Ми не окупуємо країну. Це була правоохоронна операція на основі законних звинувачень, що висувалися десятиліттями", - сказав Волц на засіданні Радбезу ООН.

Він зазначив, що венесуельський лідер Ніколас Мадуро є відповідальним за напади на громадян США, дестабілізацію у Західній півкулі та незаконне придушення народу Венесуели.

Постпред США при ООН наголосив, що Мадуро та його дружину Сілію Флорес доставили до Сполучених Штатів, щоб розглянути справи про їхні злочини.

Зокрема, щодо венесуельського лідера велике журі Південного округу Нью-Йорка висунуло обвинувачення у тяжких правопорушеннях, пов’язаних із наркотероризмом, контрабандою наркотиків та міжнародною торгівлею зброєю.

Постійний представник США також підкреслив, що Мадуро не мав легітимного статусу президента, а його утримання влади ґрунтувалося на маніпуляціях виборчою системою.

"Ще два роки тому комісія ООН з виборів дійшла висновку, що вибори 2024 року були абсолютно сфальсифіковані та не відповідали базовим стандартам прозорості й чесності", - сказав він.

Волц додав, що після виборів Мадуро відмовився мирно передати владу і перетворився на "утікача від правосуддя". Він назвав його очільником "жорстокої іноземної терористичної організації Cartel de la Solis", яка співпрацює з іншими злочинними угрупованнями, зокрема Trende Aragua, визнаною США іноземною терористичною організацією.

Дипломат окрему увагу наголосив на міжнародному масштабі загроз, які походять від цих угрупувань та венесуельського режиму.

"Це терористи і злочинці, які вчиняють убивства, викрадення, здирництво, торгівлю людьми, наркотиками та зброєю… Trende Aragua здійснює ворожі дії проти території США, безпосередньо або під керівництвом режиму Мадуро у Венесуелі", - заявив Волц.

Він також звернув увагу на причетність Мадуро до співпраці з міжнародними терористичними організаціями, зокрема "Хезболлою", а також на зловживання нафтовими ресурсами країни.

"Неможливо, щоб і далі найбільші енергетичні ресурси у світі перебували під контролем супротивників США та незаконних лідерів і не приносили користі народу Венесуели, а розкрадалися кількома олігархами", - сказав постпред США.

Крім того, Волц нагадав, що "численні організації ООН та міжнародні правозахисні організації задокументували серйозні порушення прав людини режимом Мадуро", включаючи позасудові вбивства, ув’язнення з політичних мотивів, тортури, а також незаконні затримання.

За словами дипломата, країну змушені були залишити понад 8 мільйонів венесуельців, що спричинило найбільшу міграційну кризу у світі.

"(США прагнуть - ред.) кращого майбутнього для народу Венесуели та для регіону і світу. Саме тому мільйони венесуельців, що втекли від цього жорстокого режиму, святкують (падіння Мадуро - ред.) по всьому світу", - пояснив Волц.

Крім того, він зазначив, що президент США Дональд Трамп неодноразово надавав Мадуро можливості для деескалації ситуації.

"Президент Трамп дав дипломатії шанс. Він запропонував Мадуро кілька шляхів для виходу. Мадуро відмовився їх використовувати", – нагадав постпред.

За його словами, Трамп "чітко заявив, що наркотероризм має припинитися".

"США не відступлять у захисті американців від наркотероризму та домагатимуться миру, свободи і справедливості для великого народу Венесуели", - резюмував Майк Волц.