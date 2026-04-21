Постпред в ООН рассказал, сколько времени и солдат нужно РФ для оккупации Украины

06:22 21.04.2026 Вт
Мельник в ООН рассчитал цену полной оккупации Украины для РФ
aimg Екатерина Коваль
Постпред в ООН рассказал, сколько времени и солдат нужно РФ для оккупации Украины Фото: постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник (РБК-Украина, Виталий Носач)

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина отвергает российские ультиматумы и не оставит ни одного квадратного миллиметра своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

Читайте также: Сколько стоит восстановление Газы? ООН и ЕС назвали ошеломляющую сумму

"Россия сжигает собственное население"

Мельник отметил, что Украина воюет за свою Родину, тогда как Россия "сжигает собственное население". Он привел расчеты: на каждый квадратный километр украинской территории, которую удается захватить, РФ теряет в среднем 254 военных.

"Ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокой цены жизнями за такие незначительные территориальные достижения, как Россия", - заявил он.

Для сравнения, во время советско-финской войны 1939-1940 годов эта цена была примерно в сто раз ниже.

Сколько еще придется убить россиян, чтобы захватить Донбасс

По словам Мельника, чтобы оккупировать всю Донецкую область, Путину придется отправить на смерть минимум полтора миллиона дополнительных солдат. Это более чем удвоило бы текущие потери РФ - до более 3 млн.

"Даже для господина Путина, для которого ценность жизни собственных граждан, кажется, меньше копейки, такая цифра была бы катастрофической", - подчеркнул дипломат.

А попытка оккупировать всю Украину при нынешних темпах потребовала бы более 122 млн жизней российских солдат, а сама война длилась бы около 183 лет.

Отказ от ультиматумов

Мельник подчеркнул, что Россия выдвигает требования о выводе украинских войск из Донецкой области как условие переговоров, однако:

"Украина отвергает любой тип ультиматума. Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан", - объявил он.

Он иронично назвал Путина "военным гением", который не может не понимать, что его цель захватить Украину никогда не будет достигнута военным путем.

Ранее Балтийская оборонная инициатива обнародовала прогноз, согласно которому Россия способна принудить страны Балтии к капитуляции всего за 90 дней. Для этого ей даже не придется задействовать сухопутную армию - достаточно массированных ракетных и дроновых ударов.

Тем временем в Кремле намекнули на возможность применения 51 статьи Устава ООН (право на самооборону). Поводом стали обвинения Финляндии и балтийских государств в том, что они пропускают украинские дроны для ударов по территории РФ. Об этом предупредил бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, Швеция предполагает, что Россия в ближайшее время может захватить один из островов в Балтийском море - так Москва проверит реакцию НАТО на провокацию.

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию