Постпред Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до слів Зеленського

Представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН щодо іранської масованої атаки закликав дослухатися до слів президента України Володимира Зеленського про загрозу дій Тегерана та Москви для світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ООН.

Дипломат, висловлююсь про напад Ірану на Ізраїль минулої ночі, порівняв дії цієї країни з "третім рейхом" у першій половині минулого століття, та режимом нацистської Німеччини зокрема.

За його словами, усе, до чого "торкається" нинішня влада Ірану, несе загрозу, у тому числі і для мусульман. У цьому контексті Ердан нагадав про придушення акцій протесту в Тегерані кілька років тому, та зазначив, що під час атаки минулої ночі по Ізраїлю із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів поранення отримала дівчинка-бедуїнка.

Також представник Ізраїлю в ООН попередив, що Іран активно продовжує дії щодо розробки ядерної зброї, а також готує інтерконтинентальні балістичні ракети, тому є потенційна загроза від застосування такого озброєння для усього світу.

Крім того, Ердан заявив на спецзасіданні Радбезу ООН, що через передані Тегераном Москві ударні дрони типу "Шахед" загинула значна кількість українських мирних громадян під час регулярних повітряних атак з боку Росії.

"Президент (України Володимир, - ред.) Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь!" - закликав ізраїльський дипломат.

Що саме заявив Зеленський

У неділю, 14 квітня, український президент наголосив, що країна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет.

"Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів", - написав глава держави у своєму Twitter.

На його думку, потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

"Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу. Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу", - наголосив Зеленський.

Також президент акцентував, що світ не може чекати, поки тривають дискусії, бо слова не зупиняють дрони та не збивають ракети, а "лише відчутна допомога здатна робити це"

Масований удар Ірану по Ізраїлю

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 квітня Іран запустив по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет. Зазначимо, що причиною масштабного удару стало те, що 1 квітня Ізраїль ударив по Іранському посольству в Сирії. Відповідно, буквально через два тижні, Іран влаштував атаку у відповідь.

Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом засудити Іран за його напад на Ізраїль. Гутерріш засудив "серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ірану".

Також повідомлялося, що 14 квітня "Група семи" (G7) зробила спільну заяву після онлайн-зустрічі щодо атаки Ірану на Ізраїль. На іранську атаку також відреагували в НАТО.