Ізраїль закликав генсека ООН засудити Іран. Він відреагував
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом засудити Іран за його сьогоднішній напад на Ізраїль. Гутерріш засудив "серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ірану".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в соцмережі X та New York Times.
"Іран порушив статут ООН і продемонстрував, що є загрозою глобальному миру та безпеці. Де твій голос?? Де твоє осудження?? Прокидайся!!!" – написав Гілад Ердан, тегнувши Гутерріша.
Генсек ООН закликав до негайної деескалації на Близькому Сході.
"Я рішуче засуджую серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ісламської Республіки Іран сьогодні ввечері", - йдеться в його заяві.
Гутерріш переконаний, що регіон ризикує зануритися у глибшу та масштабнішу війну "на кількох фронтах".
"Я неодноразово наголошував, що ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну", - зазначив генсек.
Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран атакував Ізраїль за допомогою понад 200 дронів. Такі дані наводить ЦАХАЛ. АВС з посиланням на американського чиновника повідомило, що Іран запустив по території Ізраїлю вже близько 150 ракет.
Ізраїльські ВПС за участю американських сил здійснюють перехоплення.
У низці регіонів Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу, в Єрусалимі та інших містах чули вибухи. Від падіння уламків постраждала 10-річна дитина.
Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників з території Ірану.
Про причини конфлікту - в матеріалі РБК-Україна.
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