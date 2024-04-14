Ізраїль закликав генсека ООН засудити Іран. Він відреагував

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом засудити Іран за його сьогоднішній напад на Ізраїль. Гутерріш засудив "серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ірану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в соцмережі X та New York Times .

"Іран порушив статут ООН і продемонстрував, що є загрозою глобальному миру та безпеці. Де твій голос?? Де твоє осудження?? Прокидайся!!!" – написав Гілад Ердан, тегнувши Гутерріша.

Генсек ООН закликав до негайної деескалації на Близькому Сході.

"Я рішуче засуджую серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ісламської Республіки Іран сьогодні ввечері", - йдеться в його заяві.

Гутерріш переконаний, що регіон ризикує зануритися у глибшу та масштабнішу війну "на кількох фронтах".

"Я неодноразово наголошував, що ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну", - зазначив генсек.