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Ізраїль закликав генсека ООН засудити Іран. Він відреагував

Неділя 14 квітня 2024 03:41
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Ізраїль закликав генсека ООН засудити Іран. Він відреагував Фото: Генсек ООН Антоніу Гутерріш (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом засудити Іран за його сьогоднішній напад на Ізраїль. Гутерріш засудив "серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ірану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в соцмережі X та New York Times.

"Іран порушив статут ООН і продемонстрував, що є загрозою глобальному миру та безпеці. Де твій голос?? Де твоє осудження?? Прокидайся!!!" – написав Гілад Ердан, тегнувши Гутерріша.

Генсек ООН закликав до негайної деескалації на Близькому Сході.

"Я рішуче засуджую серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ісламської Республіки Іран сьогодні ввечері", - йдеться в його заяві.

Гутерріш переконаний, що регіон ризикує зануритися у глибшу та масштабнішу війну "на кількох фронтах".

"Я неодноразово наголошував, що ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну", - зазначив генсек.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран атакував Ізраїль за допомогою понад 200 дронів. Такі дані наводить ЦАХАЛ. АВС з посиланням на американського чиновника повідомило, що Іран запустив по території Ізраїлю вже близько 150 ракет.

Ізраїльські ВПС за участю американських сил здійснюють перехоплення.

У низці регіонів Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу, в Єрусалимі та інших містах чули вибухи. Від падіння уламків постраждала 10-річна дитина.

Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників з території Ірану.

Про причини конфлікту - в матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Іран Антоніу Гутерріш
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