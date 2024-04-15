Постпред Израиля в ООН призвал прислушаться к словам Зеленского

Представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан на специальном заседании Совета Безопасности ООН относительно иранской массированной атаки призвал прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского про угрозу действий Тегерана и Москвы для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ООН.

Дипломат, говоря о нападении Ирана на Израиль минувшей ночью, сравнил действия этой страны с "Третьим рейхом" в первой половине прошлого века, и режимом нацистской Германии в частности.

По его словам, все, к чему "прикасаются" нынешние власти Ирана, несут угрозу, в том числе и для мусульман. В этом контексте Эрдан напомнил о подавлении акций протеста в Тегеране несколько лет назад, и отметил, что во время атаки минувшей ночью по Израилю с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов ранение получила девочка-бедуинка.

Также представитель Израиля в ООН предупредил, что Иран активно продолжает действия по разработке ядерного оружия, а также готовит интерконтинентальные баллистические ракеты, поэтому есть потенциальная угроза применения такого вооружения для всего мира.

Кроме того, Эрдан заявил на спецзаседании Совбеза ООН, что из-за переданных Тегераном Москве ударных дронов типа "Шахед" погибло значительное количество украинских мирных граждан во время регулярных воздушных атак со стороны России.

"Президент (Украины Владимир, - ред.) Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: "ЗЗвук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой". Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь!" - призвал израильский дипломат.

Что именно заявил Зеленский

В воскресенье, 14 апреля, украинский президент подчеркнул, что страна осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет.

"Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов", – написал глава государства в своем Twitter.

По его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

"Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира. Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру", - подчеркнул Зеленский.

Также президент акцентировал, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии, поскольку слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты, а "только ощутимая помощь способна делать это"

Массированный удар Ирана по Израилю.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет. Отметим, что причиной масштабного удара стало то, что 1 апреля Израиль ударил по Иранскому посольству в Сирии. Так, буквально через две недели, Иран устроил ответную атаку.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и ответный ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом осудить Иран за его нападение на Израиль. Гутерриш осудил "серьезную эскалацию, представляемую широкомасштабной атакой на Израиль со стороны Ирана".

Также сообщалось, что 14 апреля "Группа семи" (G7) сделала совместное заявление после онлайн-встречи об атаке Ирана на Израиль. На иранскую атаку также отреагировали в НАТО.