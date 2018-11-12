Постоянный Совет ОБСЕ сегодня обсудит "выборы" в ОРДЛО

Иллюстративное фото (twitter.com/UKRinOSCE)

Специальное заседание состоится в 17:00 по киевскому времени

Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ относительно "выборов" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей состоится в понедельник,12 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Миссии Украины в ОБСЕ и ООН в Twitter.

"Сегодня в 17.00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины с целью обсуждения незаконных и фейковых т.наз. "выборов" на оккупированных Россией территориях Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы" главарей "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". По словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".

Как сообщало РБК-Украина, ЦИК признала "выборы" нелегитимными. Они состоялись с нарушениями Конситуции Украины и избирательного законодательства, поэтому не имеют никаких правовых последствий.

Президент Петр Порошенко 10 ноября призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не голосовать на так называемых "выборах".

Также в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что результаты "виборів" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.