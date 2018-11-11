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На окупованому Донбасі проходять "вибори" ватажків псевдореспублік

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 09:35
Ілюстративне фото (Andrew Butko/wikimedia.org)
Ілюстративне фото (Andrew Butko/wikimedia.org)

Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не йти на "вибори"

На окупованому Донбасі сьогодні, 11 листопада 2018 року, проходять "вибори" ватажків так званих "Донецької/Луганської народних республік" ("ДНР/ЛНР"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, "виборчі дільниці" в псевдореспубліках відкрилися о 07:00 за київським часом, голосування триватиме до 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не голосувати на "виборах".

Відзначимо, раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Російська Федерація повністю контролює "виборчий процес" на окупованому Донбасі. Зокрема, за оперативними даними СБУ, адміністрація президента РФ поставила завдання, згідно з яким Денис Пушилін ("ДНР") має гарантовано отримати 55% голосів, а Леонід Пасічник ("ЛНР") - 63%. Крім того, за задумом РФ, явка на виборах становитиме 70%.

Крім того, за словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушують йти на "вибори".

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