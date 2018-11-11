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Результати "виборів" на Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані, - МЗС

Новини » Політика    11.11.2018 - 11:16
Фото: глава МЗС Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: глава МЗС Павло Клімкін (РБК-Україна)

МЗС висловлює протест через проведення "виборів" на Донбасі

Результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, МЗС висловлює категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями РФ з проведення "виборів" на окупованому Донбасі. Зокрема, у МЗС вважають кричущим порушенням норм міжнародного права, українського законодавства та територіальної цілісності України спробу Росії провести ці "вибори". Також зазначається, що своїми діями РФ порушує мінські угоди.

"Наголошуємо, що результати цих псевдовиборів є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством", - йдеться у заяві.

У МЗС додали, що легітимні вибори на Донбасі можуть бути проведені лише у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ.

"Вважаємо обурливим, що Росія проігнорувала чітку позицію міжнародного співтовариства, яке засудило організацію фейкових «виборів» та закликало до їх скасування. Росія несе повну відповідальність за ці незаконні дії та руйнівні наслідки для мирного процесу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у МЗС закликали до посилення санкцій проти РФ та осіб, які брали безпосередню участь в організації цих "виборів".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні на окупованому Донбасі проходять "вибори".

Відзначимо, раніше глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявляла, що ЄС не визнає результати "виборів" на Донбасі.

Крім того, вчора, 10 листопада, президент України Петро Порошенко заявив, що РФ взяла безпосередню участь в організації "виборів" на Донбасі чим підтвердила свою участь в окупації. Глава держави також закликав жителів окупованих територій не голосувати.

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