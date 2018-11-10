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Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не голосовать на "выборах"

Новости » Политика    10.11.2018 - 20:49
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Так называемые "выборы" в ОРДЛО должны состояться 11 ноября

Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не голосовать на так называемых "выборах", которые должны состояться в воскресенье, 11 ноября, в "Л/ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Facebook.

По словам президента, за так называемыми "выборами" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стоит Россия, чтобы выбрать уже назначенных ими марионеток.

"Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах", - заявил Порошенко.

 
Общение с представителями СМИ. Париж, Франция

Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!

Опубликовано Петром Порошенко Суббота, 10 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее Украина призвала Европейский союз ввести санкции против всех, кто принимает участие в организации так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ждет ужесточение международных санкций за организацию 11 ноября так называемых "выборов" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что участникам организации и проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Донбасса грозит пожизненное лишение свободы.

Порошенко сделал заявление в связи с "выборами" на оккупированном Донбассе "Выборы" в "ЛНР" и "ДНР": людей запугиванием заставляют идти голосовать
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