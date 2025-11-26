ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Постійні обшуки, погрози й обстріли: Україні вдалося повернути ще групу дітей з окупації

Україна, Середа 26 листопада 2025 00:10
UA EN RU
Постійні обшуки, погрози й обстріли: Україні вдалося повернути ще групу дітей з окупації Ілюстративне фото: діти роками не бачились з родичами (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Мова йде про підлітків 13, 14 і 15 років.

"15-річний хлопець і його 13-річна сестра пережили постійні обшуки, погрози й обстріли. Коли росіяни почали регулярно атакувати їхнє село касетними боєприпасами, один влучив у їхній будинок. На щастя, родина лишилась жива". - повідомив Єрмак..

Щодо 14-річного хлопця, він три роки жив з родичами та не бачив маму.

"Він вчився онлайн в українській школі. Коли окупаційна влада почала перевіряти дітей, що не ходять до російських шкіл, з’явилась загроза, що хлопця вилучать із сім’ї", - додав очільник ОП.

Як працює ініціатива президента Bring Kids Back UA

Bring Kids Back UA - це українська державна ініціатива, спрямована на повернення дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила з окупованих територій України.

Мета проєкту - ідентифікувати всіх викрадених дітей, домогтися їх повернення, забезпечити юридичний супровід, реабілітацію та підтримку сімей.

У рамках ініціативи працюють міжнародні переговорні механізми, гуманітарні місії, документування злочинів та співпраця з іноземними урядами й організаціями, включно з МКЧХ та ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, напередодні Україна повернула з тимчасово окупованої Росією території 22-річного хлопця, який роками жив у страху примусової мобілізації.

Слід зазначити, що за весь час повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Діти
Новини
Мирний план США у роботі. Яка позиція України та Європи та хто веде переговори з РФ
Мирний план США у роботі. Яка позиція України та Європи та хто веде переговори з РФ
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України