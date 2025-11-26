Постоянные обыски, угрозы и обстрелы: Украине удалось вернуть еще группу детей из оккупации
Еще трех украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
Речь идет о подростках 13, 14 и 15 лет.
"15-летний парень и его 13-летняя сестра пережили постоянные обыски, угрозы и обстрелы. Когда россияне начали регулярно атаковать их село кассетными боеприпасами, один попал в их дом. К счастью, семья осталась жива". - сообщил Ермак.
Что касается 14-летнего парня, он три года жил с родственниками и не видел маму.
"Он учился онлайн в украинской школе. Когда оккупационная власть начала проверять детей, которые не ходят в российские школы, появилась угроза, что парня изымут из семьи", - добавил глава ОП.
Как работает инициатива президента Bring Kids Back UA
Bring Kids Back UA - это украинская государственная инициатива, направленная на возвращение детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила с оккупированных территорий Украины.
Цель проекта - идентифицировать всех похищенных детей, добиться их возвращения, обеспечить юридическое сопровождение, реабилитацию и поддержку семей.
В рамках инициативы работают международные переговорные механизмы, гуманитарные миссии, документирование преступлений и сотрудничество с иностранными правительствами и организациями, включая МККК и ЮНИСЕФ.
Напомним, накануне Украина вернула с временно оккупированной Россией территории 22-летнего парня, который годами жил в страхе принудительной мобилизации.
Следует отметить, что за все время полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России более 1600 детей благодаря инициативе Bring Kids Back UA.