Постіль у поїзді: все, що потрібно знати пасажирам про нові ціни та правила користування

В Україні з березня 2026 року змінилася вартість користування постільною білизною в поїздах. Водночас "Укрзалізниця" нагадує: ця послуга має чіткі правила - як для пасажирів, так і для провідників.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує постіль у поїзді та що входить у вартість.
Головне:
Йдеться не лише про комфорт під час поїздки, а й про регламентовану послугу, яка включає конкретний набір речей і обов’язкові дії перед прибуттям.
В "Укрзалізниці" у коментарі для РБК-Україна розповіли, що з 1 березня 2026 року користування постільними речами подорожчало.
Тепер за комплект потрібно заплатити:
Підвищення склало відповідно 15 і 60 гривень.
Ця оплата є окремою від вартості квитка і передбачає не лише білизну, а й користування спальним місцем загалом.
Постіль у поїзді - це не лише простирадло чи наволочка. За правилами, пасажиру надають повний набір:
Водночас у компанії звертають увагу на важливий нюанс: користуватися матрацом або подушкою без постільної білизни заборонено. Це пояснюють гігієнічними вимогами.
Окрема тема, яка часто викликає дискусії серед пасажирів, - це збір постелі ще до прибуття поїзда. У "Укрзалізниці" пояснюють, що це не ініціатива провідників, а обов’язкова норма.
Згідно з правилами, приблизно за 30 хвилин до кінцевої станції провідник має організувати збір білизни. Це потрібно, щоб встигнути підготувати вагон до наступного рейсу.
Пасажири при цьому повинні скласти використану постіль.
Провідник також має право заздалегідь нагадати про це, щоб уникнути затримок і організаційних проблем.
Правила перевезень передбачають, що пасажири повинні дотримуватися вимог провідника і не перешкоджати його роботі.
Водночас є і зворотний обов’язок - провідник має допомогти із постіллю тим, хто цього потребує. Йдеться про:
Фактично постіль у поїзді - це не просто додаткова опція, а частина сервісу, яка чітко регулюється правилами.
Пасажири отримують повний комплект і комфорт, але водночас мають дотримуватися встановленого порядку - зокрема, підготувати постіль до здачі перед прибуттям.
У "Укрзалізниці" наголошують, що ці вимоги дозволяють забезпечити якісні перевезення і швидку підготовку вагонів до наступних поїздок.
