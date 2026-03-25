Постіль у поїзді: все, що потрібно знати пасажирам про нові ціни та правила користування

Головне: З 1 березня 2026 року вартість користування постіллю у поїздах зросла: 95 гривень у купе й плацкарті та 180 гривень у вагонах СВ.

вартість користування постіллю у поїздах зросла: у купе й плацкарті та у вагонах СВ. До комплекту обов’язково входять матрац, подушка, ковдра, наволочка, два простирадла, рушник та захисні чохли.

матрац, подушка, ковдра, наволочка, два простирадла, рушник та захисні чохли. За правилами гігієни суворо заборонено користуватися матрацом або подушкою без постелі .

. Провідник зобов’язаний організувати збір білизни за 30 хвилин до прибуття , а пасажири мають скласти використані речі.

, а пасажири мають скласти використані речі. Провідники мають допомагати з постіллю людям з інвалідністю, хворим, літнім людям та пасажирам із маленькими дітьми.

людям з інвалідністю, хворим, літнім людям та пасажирам із маленькими дітьми. Оплата за постіль є окремою від квитка і включає користування повним спальним інвентарем протягом поїздки.

Йдеться не лише про комфорт під час поїздки, а й про регламентовану послугу, яка включає конкретний набір речей і обов’язкові дії перед прибуттям.

Скільки тепер коштує постіль

В "Укрзалізниці" у коментарі для РБК-Україна розповіли, що з 1 березня 2026 року користування постільними речами подорожчало.

Тепер за комплект потрібно заплатити:

95 гривень - у купейних і плацкартних вагонах (раніше - 80 гривень);

- у купейних і плацкартних вагонах (раніше - 80 гривень); 180 гривень - у вагонах СВ та РІЦ (раніше - 120 гривень).

Підвищення склало відповідно 15 і 60 гривень.

Ця оплата є окремою від вартості квитка і передбачає не лише білизну, а й користування спальним місцем загалом.

Що входить у комплект

Постіль у поїзді - це не лише простирадло чи наволочка. За правилами, пасажиру надають повний набір:

матрац і подушку;

ковдру (залежно від сезону);

наволочку, простирадло та рушник;

захисні чохли.

Водночас у компанії звертають увагу на важливий нюанс: користуватися матрацом або подушкою без постільної білизни заборонено. Це пояснюють гігієнічними вимогами.

Чому провідники збирають постіль заздалегідь

Окрема тема, яка часто викликає дискусії серед пасажирів, - це збір постелі ще до прибуття поїзда. У "Укрзалізниці" пояснюють, що це не ініціатива провідників, а обов’язкова норма.

Згідно з правилами, приблизно за 30 хвилин до кінцевої станції провідник має організувати збір білизни. Це потрібно, щоб встигнути підготувати вагон до наступного рейсу.

Пасажири при цьому повинні скласти використану постіль.

Провідник також має право заздалегідь нагадати про це, щоб уникнути затримок і організаційних проблем.

Які обов’язки мають пасажири

Правила перевезень передбачають, що пасажири повинні дотримуватися вимог провідника і не перешкоджати його роботі.

Водночас є і зворотний обов’язок - провідник має допомогти із постіллю тим, хто цього потребує. Йдеться про:

людей з інвалідністю;

пасажирів похилого віку;

хворих;

пасажирів із малими дітьми.

Що це означає на практиці

Фактично постіль у поїзді - це не просто додаткова опція, а частина сервісу, яка чітко регулюється правилами.

Пасажири отримують повний комплект і комфорт, але водночас мають дотримуватися встановленого порядку - зокрема, підготувати постіль до здачі перед прибуттям.

У "Укрзалізниці" наголошують, що ці вимоги дозволяють забезпечити якісні перевезення і швидку підготовку вагонів до наступних поїздок.