Постель в поезде: все, что нужно знать пассажирам о новых ценах и правилах пользования

Главное: С 1 марта 2026 года стоимость пользования постелью в поездах выросла: 95 гривен в купе и плацкарте и 180 гривен в вагонах СВ.

стоимость пользования постелью в поездах выросла: в купе и плацкарте и в вагонах СВ. В комплект обязательно входят матрас, подушка, одеяло, наволочка, две простыни, полотенце и защитные чехлы.

матрас, подушка, одеяло, наволочка, две простыни, полотенце и защитные чехлы. По правилам гигиены строго запрещено пользоваться матрасом или подушкой без постели .

. Проводник обязан организовать сбор белья за 30 минут до прибытия , а пассажиры должны сложить использованные вещи.

, а пассажиры должны сложить использованные вещи. Проводники должны помогать с постелью людям с инвалидностью, больным, пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми.

людям с инвалидностью, больным, пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми. Оплата за постель является отдельной от билета и включает пользование полным спальным инвентарем в течение поездки.

Речь идет не только о комфорте во время поездки, но и о регламентированной услуге, которая включает конкретный набор вещей и обязательные действия перед прибытием.

Сколько теперь стоит постель

В "Укрзализныце" в комментарии для РБК-Украина рассказали, что с 1 марта 2026 года пользование постельными принадлежностями подорожало.

Теперь за комплект нужно заплатить:

95 гривен - в купейных и плацкартных вагонах (ранее - 80 гривен);

- в купейных и плацкартных вагонах (ранее - 80 гривен); 180 гривен - в вагонах СВ и РИЦ (ранее - 120 гривен).

Повышение составило соответственно 15 и 60 гривен.

Эта оплата является отдельной от стоимости билета и предусматривает не только белье, но и пользование спальным местом в целом.

Что входит в комплект

Постель в поезде - это не только простыня или наволочка. По правилам, пассажиру предоставляют полный набор:

матрас и подушку;

одеяло (в зависимости от сезона);

наволочку, простыню и полотенце;

защитные чехлы.

В то же время в компании обращают внимание на важный нюанс: пользоваться матрасом или подушкой без постельного белья запрещено. Это объясняют гигиеническими требованиями.

Почему проводники собирают постель заранее

Отдельная тема, которая часто вызывает дискуссии среди пассажиров, - это сбор постели еще до прибытия поезда. В "Укрзализныце" объясняют, что это не инициатива проводников, а обязательная норма.

Согласно правилам, примерно за 30 минут до конечной станции проводник должен организовать сбор белья. Это нужно, чтобы успеть подготовить вагон к следующему рейсу.

Пассажиры при этом должны сложить использованную постель.

Проводник также имеет право заранее напомнить об этом, чтобы избежать задержек и организационных проблем.

Какие обязанности имеют пассажиры

Правила перевозок предусматривают, что пассажиры должны соблюдать требования проводника и не препятствовать его работе.

В то же время есть и обратная обязанность - проводник должен помочь с постелью тем, кто в этом нуждается. Речь идет о:

людях с инвалидностью;

пассажирах пожилого возраста;

больных;

пассажирах с маленькими детьми.

Что это означает на практике

Фактически постель в поезде - это не просто дополнительная опция, а часть сервиса, которая четко регулируется правилами.

Пассажиры получают полный комплект и комфорт, но при этом должны соблюдать установленный порядок - в частности, подготовить постель к сдаче перед прибытием.

В "Укрзалізниці" подчеркивают, что эти требования позволяют обеспечить качественные перевозки и быструю подготовку вагонов к следующим поездкам.