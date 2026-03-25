Постель в поезде: все, что нужно знать пассажирам о новых ценах и правилах пользования

14:16 25.03.2026 Ср
3 мин
В марте в поездах выросла стоимость постельного белья
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Постель в вагоне (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В Украине с марта 2026 года изменилась стоимость пользования постельным бельем в поездах. В то же время "Укрзализныця" напоминает: эта услуга имеет четкие правила - как для пассажиров, так и для проводников.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит постель в поезде и что входит в стоимость.

Главное:

  • С 1 марта 2026 года стоимость пользования постелью в поездах выросла: 95 гривен в купе и плацкарте и 180 гривен в вагонах СВ.
  • В комплект обязательно входят матрас, подушка, одеяло, наволочка, две простыни, полотенце и защитные чехлы.
  • По правилам гигиены строго запрещено пользоваться матрасом или подушкой без постели.
  • Проводник обязан организовать сбор белья за 30 минут до прибытия, а пассажиры должны сложить использованные вещи.
  • Проводники должны помогать с постелью людям с инвалидностью, больным, пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми.
  • Оплата за постель является отдельной от билета и включает пользование полным спальным инвентарем в течение поездки.

Речь идет не только о комфорте во время поездки, но и о регламентированной услуге, которая включает конкретный набор вещей и обязательные действия перед прибытием.

Сколько теперь стоит постель

В "Укрзализныце" в комментарии для РБК-Украина рассказали, что с 1 марта 2026 года пользование постельными принадлежностями подорожало.

Теперь за комплект нужно заплатить:

  • 95 гривен - в купейных и плацкартных вагонах (ранее - 80 гривен);
  • 180 гривен - в вагонах СВ и РИЦ (ранее - 120 гривен).

Повышение составило соответственно 15 и 60 гривен.

Эта оплата является отдельной от стоимости билета и предусматривает не только белье, но и пользование спальным местом в целом.

Что входит в комплект

Постель в поезде - это не только простыня или наволочка. По правилам, пассажиру предоставляют полный набор:

  • матрас и подушку;
  • одеяло (в зависимости от сезона);
  • наволочку, простыню и полотенце;
  • защитные чехлы.

В то же время в компании обращают внимание на важный нюанс: пользоваться матрасом или подушкой без постельного белья запрещено. Это объясняют гигиеническими требованиями.

Почему проводники собирают постель заранее

Отдельная тема, которая часто вызывает дискуссии среди пассажиров, - это сбор постели еще до прибытия поезда. В "Укрзализныце" объясняют, что это не инициатива проводников, а обязательная норма.

Согласно правилам, примерно за 30 минут до конечной станции проводник должен организовать сбор белья. Это нужно, чтобы успеть подготовить вагон к следующему рейсу.

Пассажиры при этом должны сложить использованную постель.

Проводник также имеет право заранее напомнить об этом, чтобы избежать задержек и организационных проблем.

Какие обязанности имеют пассажиры

Правила перевозок предусматривают, что пассажиры должны соблюдать требования проводника и не препятствовать его работе.

В то же время есть и обратная обязанность - проводник должен помочь с постелью тем, кто в этом нуждается. Речь идет о:

  • людях с инвалидностью;
  • пассажирах пожилого возраста;
  • больных;
  • пассажирах с маленькими детьми.

Что это означает на практике

Фактически постель в поезде - это не просто дополнительная опция, а часть сервиса, которая четко регулируется правилами.

Пассажиры получают полный комплект и комфорт, но при этом должны соблюдать установленный порядок - в частности, подготовить постель к сдаче перед прибытием.

В "Укрзалізниці" подчеркивают, что эти требования позволяют обеспечить качественные перевозки и быструю подготовку вагонов к следующим поездкам.

Ранее мы рассказывали, что в социальных сетях разгорелся конфликт относительно обязанностей проводников в поезде и того, кто и когда должен забирать постель. В УЗ объяснили условия пользования постельным бельем.

Также РБК-Украина писало, что, кроме постели, пассажиры могут добавить к своим билетам на поезд.

