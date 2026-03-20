Від обідів до собачих смаколиків: що можна буде замовити з квитком на потяг

Пасажири "Укрзалізниці" зможуть замовити більше товарів ще на етапі купівлі квитка, не витрачаючи час на магазини перед поїздкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Укрзалізниці ".

Тепер пасажири флагманських рейсів можуть заздалегідь обрати більше позицій для дороги й отримати їх безпосередньо у купе.

Що доступно для замовлення?

Під час оформлення квитка вже доступні фірмові дріпи - їх можна замовити поштучно або набором. До кави пропонують батончики, названі на честь потягів: пасажири можуть обрати як одну позицію, так і подарунковий набір.

Окрім перекусів, у дорогу тепер можна замовити й більш ситні страви. Серед доступних позицій - каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп і гранола.

Окремий перелік підготували і для дітей. Під час купівлі квитка можна додати до замовлення смузі, пастилу та страйпи.

Чого ще чекати?

В "Укрзалізниці" також анонсували новинки, які з’являться невдовзі. Зокрема, компанія планує додати ласощі для собак, щоб зробити подорож комфортнішою для пасажирів із тваринами.

Ще однією новинкою мають стати книжки. Їх можна буде обрати разом із чаєм під час купівлі квитка і так само отримати прямо у купе.

"Працюємо над сервісом заради ваших кращих поїздок", - підсумували в "Укрзалізниці".