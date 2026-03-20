Від обідів до собачих смаколиків: що можна буде замовити з квитком на потяг

20:24 20.03.2026 Пт
2 хв
"Укрзалізниця" розширила перелік товарів, які доставлятимуть прямо у купе
aimg Марія Науменко
фото: "Укрзалізниця" запустила доставку в купе (Getty Images)

Пасажири "Укрзалізниці" зможуть замовити більше товарів ще на етапі купівлі квитка, не витрачаючи час на магазини перед поїздкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Читайте також: Мінус 100 млрд ВВП та безробіття: чим загрожує зростання тарифів "Укрзалізниці"

Тепер пасажири флагманських рейсів можуть заздалегідь обрати більше позицій для дороги й отримати їх безпосередньо у купе.

Що доступно для замовлення?

Під час оформлення квитка вже доступні фірмові дріпи - їх можна замовити поштучно або набором. До кави пропонують батончики, названі на честь потягів: пасажири можуть обрати як одну позицію, так і подарунковий набір.

Окрім перекусів, у дорогу тепер можна замовити й більш ситні страви. Серед доступних позицій - каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп і гранола.

Окремий перелік підготували і для дітей. Під час купівлі квитка можна додати до замовлення смузі, пастилу та страйпи.

Чого ще чекати?

В "Укрзалізниці" також анонсували новинки, які з’являться невдовзі. Зокрема, компанія планує додати ласощі для собак, щоб зробити подорож комфортнішою для пасажирів із тваринами.

Ще однією новинкою мають стати книжки. Їх можна буде обрати разом із чаєм під час купівлі квитка і так само отримати прямо у купе.

"Працюємо над сервісом заради ваших кращих поїздок", - підсумували в "Укрзалізниці".

Нагадуємо, наприкінці минулого року "Укрзалізниця" мала намір підвищити тарифи на вантажні перевезення на 40%, пояснюючи це потребою покрити збитки від пасажирських перевезень, які, за оцінками компанії, сягнули 20 млрд грн.

У Міністерстві економіки тоді виступили проти такого кроку. Там заявили, що перед підвищенням тарифів на вантажні перевезення УЗ має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року.

Укрзалізниця Україна
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО