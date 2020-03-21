Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 21 марта

Доллар и евро продолжают дешеветь
В обменных пунктах Украины сегодня, 21 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 5 копеек до 28,28 гривен за доллар, курс евро снизился 6 копеек до 30,36 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,41 (27,43 - 20 марта), продажи - 28,28 (28,33 - 20 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,16 (29,32 - 20 марта), продажи - 30,36 (30,42 - 20 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,18 (3,10 - 20 марта), продажи 3,72 (3,67 - 20 марта) грн за 10 рублей.
Напомним, 20 марта межбанковский валютный рынок закрылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс снизился на 33 копейки до 27,55 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 53 копейки до 29,55 гривен за евро.
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 16-20 марта 2020 года потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов. НБУ купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов и продал 1088,00 млн долларов. Таким образом, чистая продажа за неделю составила 1038,00 млн долларов.
Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации разгорающегося мирового кризиса по отношению к доллару девальвируют валюты практически всех стран, в том числе и Украины. По его словам, НБУ активно принимает участие на валютном рынке, стараясь сглаживать колебания. Однако Чурий считает, что рост курса доллара "прежде всего, вызван психологическим давлением".
"НБУ активно продает валюту, у него достаточно резервов. С начала года чистые интервенции по продаже иностранной валюты составили менее 1,5 млрд долларов", - сказал он и напомнил, что в прошлом году НБУ купил 8 млрд долларов.