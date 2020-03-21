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Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 21 марта

Новости » Экономика     21.03.2020 - 12:05
Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 21 марта
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро продолжают дешеветь

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 5 копеек до 28,28 гривен за доллар, курс евро снизился 6 копеек до 30,36 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,41 (27,43 - 20 марта), продажи - 28,28 (28,33 - 20 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,16 (29,32 - 20 марта), продажи - 30,36 (30,42 - 20 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,18 (3,10 - 20 марта), продажи 3,72 (3,67 - 20 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 20 марта межбанковский валютный рынок закрылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс снизился на 33 копейки до 27,55 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 53 копейки до 29,55 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 16-20 марта 2020 года потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов. НБУ купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов и продал 1088,00 млн долларов. Таким образом, чистая продажа за неделю составила 1038,00 млн долларов.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации разгорающегося мирового кризиса по отношению к доллару девальвируют валюты практически всех стран, в том числе и Украины. По его словам, НБУ активно принимает участие на валютном рынке, стараясь сглаживать колебания. Однако Чурий считает, что рост курса доллара "прежде всего, вызван психологическим давлением".

"НБУ активно продает валюту, у него достаточно резервов. С начала года чистые интервенции по продаже иностранной валюты составили менее 1,5 млрд долларов", - сказал он и напомнил, что в прошлом году НБУ купил 8 млрд долларов.

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Темы: Курс доллара
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