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НБУ назвал причину резкой девальвации гривны

Новости » Финансовый кризис 2020     20.03.2020 - 13:22
НБУ назвал причину резкой девальвации гривны
Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

Украина является частью финансового мира и девальвация - естественный процесс в кризис

В ситуации разгорающегося мирового кризиса по отношению к доллару девальвируют валюты практически всех стран, в том числе и Украины. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, девальвируют валюты соседей Украины, Польши, Беларуси, Турции, а на территории России рубль упал на 30%.

Кроме того, снижаются валюты даже развитых стран. Чурий привел пример Великобритании, где фунт за неделю упал на 7%.

"Украина - не исключение из этой ситуации, поскольку мы часть финансового мира. Мы видим усиленный спрос на иностранную валюту", - рассказал он.

По его словам, НБУ активно принимает участие на валютном рынке, стараясь сглаживать колебания.

Однако Чурий считает, что рост курса доллара "прежде всего вызван психологическим давлением".

"НБУ активно продает валюту, у него достаточно резервов. С начала года чистые интервенции по продаже иностранной валюты составили менее 1,5 млрд долларов", - сказал он и напомнил, что в прошлом году НБУ купил 8 млрд долларов.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий, заявил, что Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит разворачивание кризиса.

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины хочет ускорить получение программы расширенного финансирования от Международного валютного фонда.

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Темы: Курс доллара
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