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Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 21 березня

Новини » Економіка     21.03.2020 - 12:05
Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 21 березня
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро продовжують дешевшати

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,28 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 30,36 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,41 (27,43 - 20 березня), продажу - 28,28 (28,33 - 20 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,16 (29,32 - 20 березня), продажу - 30,36 (30,42 - 20 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,18 (3,10 - 20 березня), продажу 3,72 (3,67 - 20 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 20 березня міжбанківський валютний ринок закрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс знизився на 33 копійки до 27,55 гривень за долар, курс купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 53 копійки до 29,55 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 16-20 березня 2020 року витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів і продав 1088,00 млн доларів. Таким чином, чистий продаж за тиждень склала 1038,00 млн доларів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що у ситуації розгортання світової кризи по відношенню до долара девальвують валюти практично всіх країн, у тому числі і України. За його словами, НБУ активно приймає участь на валютному ринку, намагаючись згладжувати коливання. Однак Чурий вважає, що зростання курсу долара "перш за все, викликане психологічним тиском".

"НБУ активно продає валюту, у нього достатньо резервів. З початку року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти склали менше 1,5 млрд доларів", - сказав він і нагадав, що минулого року НБУ купив 8 млрд доларів.

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Теми: Курс долара
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