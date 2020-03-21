Гривна на карантине: упадет ли курс доллара на следующей неделе

Население все еще оказывает давление на валютный рынок (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В НБУ говорят о снижении спроса на иностранную валюту

На этой неделе давление на обменный курс гривны усилилось после решения правительства ужесточить карантин из-за коронавируса.

Негатива добавляют новости о том, что во всем мире набирает обороты финансовый кризис: индексы ведущих фондовых бирж падают, валюты многих стран мира девальвируют.

За последнее время на 30% к доллару "просел" российский рубль. Также ослабли по отношению к американской валюте белорусский рубль, польский злотый и турецкая лира.

И лишь в пятницу впервые за несколько недель гривна начала укрепляться. Торги на межбанке в продаже закрылись на отметке 27,55 гривен/доллар, в покупке – 27,45 гривен/доллар.

"После обеда спрос на доллары был меньше предложения. Многим сегодня нужна была гривна для оплаты налогов. И Нацбанк даже немного покупал", – говорит казначей одного из банков.

"Утром мы продали 150 млн долларов, а затем выкупили обратно 50 млн долларов", - подтвердили в Нацбанке.

Кто формирует спрос

В НБУ уверяют, что ключевая причина аномального спроса на иностранную валюту - психологический фактор, а именно - панические настроения бизнеса и населения.

Как пояснил в пятницу замглавы НБУ Олег Чурий, основной спрос сейчас генерируют украинские компании, которые заняты экспортно-импортными операциями, а также тот бизнес, у которого есть валютные долги. Тогда как спрос со стороны нерезидентов, которые владеют украинскими гособлигациями, составляет менее 1% от всего спроса.

Кроме того, Нацбанк все еще фиксирует большой спрос со стороны физлиц, хотя он уменьшается.

"В последние дни население стало меньше покупать валюту – как наличную, так и онлайн. Например, вчера предложение и спрос населения на валюту были полностью сбалансированы", - уверяет НБУ.

В начале недели в банках не хватало наличной иностранной валюты. Это связано проблемами с авиасообщением. Из-за этого возникли проблемы и у клиентов банков со снятием средств со своих счетов в иностранной валюте. После аукциона по продаже наличного евро 10 банкам этот вопрос решился, уверяют в Нацбанке.

В центробанке говорят, что спрос на валюту постепенно успокаивается. В пятницу НБУ провел второй аукцион по обмену наличного евро в безналичный для подкрепления касс банков. И лишь два банка подали заявки на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро, уточнили в Нацбанке.

На следующей неделе продолжатся аукционы по продаже наличного евро. И в активной фазе находятся переговоры по доставке наличного доллара из США, чтобы обеспечить работу касс банков для удовлетворения запросов физлиц.

Резервов пока хватает

Всего НБУ продал за последнюю неделю свыше миллиарда долларов. Это много, учитывая, что с начала года чистые интервенции по продаже инвалюты составили менее 1,5, млрд долларов.

Но в Нацбанке уверяют, что будут и далее при необходимости сглаживать валютные колебания, учитывая, что им это позволяет состояние золотовалютных резервов. В 2019 году НБУ выкупил с рынка около 8 млрд долларов. Сейчас объем резервов составляет более 24 млрд долларов.

"Курс не может двигаться только в одном направлении. Курс будет разворачиваться, он не будет стоять на месте. Важным для этой уверенности будут позитивные новости. Мы очень рассчитываем, что наше правительство подпишет программу с МВФ, которая обеспечит финансирование не только от МВФ, но и других международных финансовых институций", - заявил в пятницу замглавы НБУ Олег Чурий.

В НБУ также рассчитывают на поступление крупной суммы иностранной валюты, которую НАК "Нафтогаз" получил от российского "Газпрома" - 2,9 млрд долларов. В ближайшие месяцы бОльшая часть этой суммы окажется в резервах НБУ.