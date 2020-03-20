ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ за неделю потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     20.03.2020 - 17:45
НБУ за неделю потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Нацбанк продает по 200 млн долларов в день, сдерживая резкий рост курса

Национальный банк Украины в течение недели 16-20 марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов и продал 1088,00 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая продажа за неделю составила 1038,00 млн долларов.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1282,00 млн долларов и продал на 2671,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1389,80 млн долларов.

Напомним, НБУ возобновил продажу валюты в начале марта, а за неделю 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Олег Чурий, заявил, что Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит разворачивание кризиса.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации разгорающегося мирового кризиса по отношению к доллару девальвируют валюты практически всех стран, в том числе и Украины.

Резкое падение: что происходит с курсом доллара 20 марта Аналитики оценили влияние чрезвычайного положения на валютный рынок
Новости Украины Национальный банк УкраиныкризисКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь