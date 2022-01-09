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"Поставлена задача договориться без пауз". В РФ рассказали, чего ждут от переговоров с США в Женеве

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 09:47
"Поставлена задача договориться без пауз". В РФ рассказали, чего ждут от переговоров с США в Женеве Фото: Сергей Рябков, замглавы МИД РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не имеет оптимистичных ожиданий от переговоров с США в Женеве касаемо гарантий безопасности. Впрочем, рассчитывает договориться "без пауз".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Интерфакс.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Кремль, имеет реалистичные ожидания от переговоров, поскольку, по его мнению, США и НАТО будут пытаться затормозить этот процесс.

"Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ, на площадке СРН и так далее”, - отметил Рябков.

  • переговоры России и США состоятся в Женеве с 9 по 10 января;
  • уже 12 января ожидается Совет Россия-НАТО в Брюсселе;
  • дискуссии по линии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины накануне переговоров России и Штатов.

В частности, телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники в Белом доме рассказал о подготовке предложений для будущих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Женева
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