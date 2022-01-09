"Поставлена задача договориться без пауз". В РФ рассказали, чего ждут от переговоров с США в Женеве
Российская Федерация не имеет оптимистичных ожиданий от переговоров с США в Женеве касаемо гарантий безопасности. Впрочем, рассчитывает договориться "без пауз".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Интерфакс.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Кремль, имеет реалистичные ожидания от переговоров, поскольку, по его мнению, США и НАТО будут пытаться затормозить этот процесс.
"Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ, на площадке СРН и так далее”, - отметил Рябков.
- переговоры России и США состоятся в Женеве с 9 по 10 января;
- уже 12 января ожидается Совет Россия-НАТО в Брюсселе;
- дискуссии по линии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины накануне переговоров России и Штатов.
В частности, телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники в Белом доме рассказал о подготовке предложений для будущих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе.