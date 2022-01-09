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"Поставлено завдання домовитися без пауз". У РФ розповіли, чого чекають від переговорів із США у Женеві

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Неділя 09 січня 2022 09:47
"Поставлено завдання домовитися без пауз". У РФ розповіли, чого чекають від переговорів із США у Женеві Фото: Сергій Рябков, заступник глави МЗС РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація немає оптимістичних очікувань від переговорів із США в Женеві щодо гарантій безпеки. Втім, розраховує домовитись "без пауз".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Интерфакс.

За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, Кремль, має реалістичні очікування від переговорів, оскільки, на його думку, США й НАТО намагатимуться загальмувати цей процес.

"Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз. Не даючи можливості колегам зі США та НАТО це все загальмувати, завантажити в обговорення нескінченні одних і тих самих сюжетів, які роками та десятиліттями вивалюються в ОБСЄ, на майданчику РНР тощо”, - відзначив Рябков.

  • переговори Росії й США відбудуться у Женеві з 9 по 10 січня;
  • вже 12 січня очікується Рада Росія-НАТО у Брюсселі;
  • дискусії по лінії ОБСЄ у Відні назначені на 13 січня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Держсекретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель обговорили ситуацію навколо України напередодні переговорів Росії та Штатів.

Зокрема, телеканал NBC, посилаючись на власні джерела у Білому домі - розповів про підготовку пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Женева
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