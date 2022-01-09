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Блинкен обсудил с Боррелем ситуацию вокруг Украины накануне переговоров с РФ

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Вашингтон, Воскресенье 09 января 2022 03:59
Блинкен обсудил с Боррелем ситуацию вокруг Украины накануне переговоров с РФ Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Украины. Беседа состоялась в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Блинкен и Боррель также обсудили сотрудничество между США и ЕС и конфликтную ситуацию между Литвой и Китаем.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о подготовке предложений для предстоящих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе.

Отметим, сегодня Washington post пишет о возможном выводе из Европы американских ракет.

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