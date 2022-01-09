Блинкен обсудил с Боррелем ситуацию вокруг Украины накануне переговоров с РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Украины. Беседа состоялась в субботу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
Блинкен и Боррель также обсудили сотрудничество между США и ЕС и конфликтную ситуацию между Литвой и Китаем.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу", - говорится в заявлении.
Напомним, вчера телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о подготовке предложений для предстоящих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе.
Отметим, сегодня Washington post пишет о возможном выводе из Европы американских ракет.