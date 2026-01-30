ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Поставили флаг - и оказались в плену: как оккупанты "захватили" Терноватое на Запорожье

Украина, Запорожская область, Пятница 30 января 2026 19:59
UA EN RU
Поставили флаг - и оказались в плену: как оккупанты "захватили" Терноватое на Запорожье Иллюстративное фото: Силы обороны быстро уничтожили российскую ДРГ в Терноватом (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Антон Корж

Заявление российских оккупантов о якобы захвате ими села Терноватое в Запорожской области не соответствует действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, россияне распространили информацию о якобы оккупации Терноватого. В реальности она не соответствует действительности. Населенный пункт, отметил Волошин, находится примерно в полутора десятках километров от линии соприкосновения.

"Противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь погодными условиями, сложными погодными условиями скрыто проникла в поселок", - пояснил он.

Россиянам даже удалось снять с дрона несколько точек, где они разворачивали флаги. Однако через час в селе уже были Силы обороны. В результате разведывательно-поисковых действий в населенном пункте частично российская диверсионная группа была уничтожена. Остатки взяли в плен с помощью наземных роботизированных комплексов.

Поставили флаг - и оказались в плену: как оккупанты &quot;захватили&quot; Терноватое на Запорожье

Напомним, что в последнее время российские оккупанты активно перебрасывают свои "элитные" воздушно-десантные подразделения на Ореховское направление в Запорожской области. Это свидетельствует, что они понесли там сильные потери.

Волошин ранее рассказывал, что россияне уже длительное время собирают личный состав на передовых позициях для того, чтобы начать штурмовые действия в направлении Орехова. Это одно из важных направлений для РФ, поскольку в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине
Новости
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве