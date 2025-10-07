Кремль відповів погрозою на слова Трампа про Tomahawk для України

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що Дональд Трамп практично ухвалив рішення про передачу ракет Tomahawk Україні.

При цьому він заявив, що хоче зрозуміти, як Україна планує використовувати ці ракети. Ще глава Білого дому підкреслив, що не шукає ескалації.

Передача Україні Tomahawk: що відомо

ЗМІ не один тиждень писали про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, про що президент Володимир Зеленський нещодавно говорив з американськими колегами в Нью-Йорку.

За його словами, Україна передала США запити щодо озброєння, але підтверджувати чутки про передачу Tomahawk він не став.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення буде за Трампом.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив "абсолютно якісним, новим етапом ескалації" зі США в разі передачі Києву цих ракет.

При цьому глава Кремля визнав, що застосування Україною Tomahawk завдасть Росії великої шкоди.