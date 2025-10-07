Кремль ответил угрозой на слова Трампа о Tomahawk для Украины

Напомним, 7 октября стало известно, что Дональд Трамп практически принял решение о передаче ракет Tomahawk Украине.

При этом он заявил, что хочет понять, как Украина планирует использовать эти ракеты. Еще глава Белого дома подчеркнул, что не ищет эскалации.

Передача Украине Tomahawk: что известно

СМИ не одну неделю писали о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, о чем президент Владимир Зеленский недавно говорил с американскими коллегами в Нью-Йорке.

По его словам, Украина передала США запросы по вооружению, но подтверждать слухи о передачи Tomahawk он не стал.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения со СМИ подтвердил, что Вашингтон обсуждает поставки Украине таких ракет, но окончательное решение будет за Трампом.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил "совершенно качественным, новым этапом эскалации" с США в случае передачи Киеву этих ракет.

При этом глава Кремля признал, что применение Украиной Tomahawk нанесет России большой вред.