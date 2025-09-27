Чи просила Україна в США ракети Tomahawk: що каже Зеленський

Україна передала США усі свої побажання та запити щодо озброєння у документах з питання великої угоди з продажу зброї. Чи є там запит на ракети Tomahawk - залишиться без коментарів через "чутливість теми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського 27 вересня.

Зеленський запевнив, що США отримали від України усі деталі щодо бажань Києва отримати те, або інше озброєння - "з деталями та ілюстраціями".

"І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 млрд доларів, але ми готові й до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання", - зазначив він, відповідаючи на питання преси.