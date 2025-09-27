ua en ru
Чи просила Україна в США ракети Tomahawk: що каже Зеленський

Україна, Субота 27 вересня 2025 16:02
Чи просила Україна в США ракети Tomahawk: що каже Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Україна передала США усі свої побажання та запити щодо озброєння у документах з питання великої угоди з продажу зброї. Чи є там запит на ракети Tomahawk - залишиться без коментарів через "чутливість теми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського 27 вересня.

Зеленський запевнив, що США отримали від України усі деталі щодо бажань Києва отримати те, або інше озброєння - "з деталями та ілюстраціями".

"І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 млрд доларів, але ми готові й до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання", - зазначив він, відповідаючи на питання преси.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Зеленський під час закритої зустрічі з Трампом на полях тижня високого рівня в Генеральній асамблеї ООН попросив надати Україні ракети Tomahawk. Україна протягом останнього року неодноразово підіймала питання про постачання цього озброєння.

Американські газети пишуть, що адміністрація Трампа вивчає можливість задовольнити прохання Зеленського та надати Україні ракет Tomahawk. Це буде величезний крок у порівнянні з діями адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена, яка відмовлялася давати ракети через побоювання так званої "ескалації".

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна
