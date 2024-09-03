Поспішав на штурм. В НГУ показали знищення російського БТР-82А на Покровському напрямку

Українські бійці відпрацювали по ворожому БТР-82А, який поспішав на штурм позицій наших воїнів на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Національної гвардії України (НГУ) Олександра Півненка.

На відео можна побачити роботу 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг".

В НГУ додають, що протягом минулого тижня нацгвардійці знищили на Покровському напрямку майже 20 одиниць ворожої техніки.

"Противник здебільшого застосовував групи піхоти без бронетехніки, відправляючи свої штурмовиків на знищення. Але деякі штурми були підкріплені бронетехнікою або особовий склад ворога намагався переміщуватися на автівках", - пише Півненко.

БТР-82А

БТР-82А - це бронетранспортер, який є вдосконаленою версією БТР-80. Його основною особливістю є посилене бронювання та нові системи озброєння. Він оснащений автоматичним 30-мм гранатометом 2А72 і спареним 7,62-мм кулеметом ПКТ, що забезпечує підвищену вогневу міць порівняно з попередніми моделями.

БТР-82А також має модернізовану систему управління вогнем і сучасні засоби зв’язку, що покращує його тактичні можливості. Загалом він призначений для використання у складі механізованих підрозділів та може діяти як у міських умовах, так і на бездоріжжі.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 2 вересня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), українські військові ліквідували ще 1360 російських терористів. Також був знищений десяток танків, 35 бойових броньованих машин й не тільки.