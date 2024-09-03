Торопился на штурм. В НГУ показали уничтожение российского БТР-82А на Покровском направлении

Украинские бойцы отработали по вражескому БТР-82А, который спешил на штурм позиций наших воинов на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Национальной гвардией Украины (НГУ) Александра Пивненко.

На видео можно увидеть работу 15-ти бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

В НГУ добавляют, что на прошлой неделе нацгвардейцы уничтожили на Покровском направлении почти 20 единиц вражеской техники.

"Противник в основном применял группы пехоты без бронетехники, отправляя свои штурмовиков на уничтожение. Но некоторые штурмы были подкреплены бронетехникой или личный состав врага пытался перемещаться на автомобилях", - пишет Пивненко.

БТР-82А

БТР-82А - это бронетранспортер, который является усовершенствованной версией БТР-80. Его основной особенностью является усиленное бронирование и новые системы вооружения. Он оснащен автоматическим 30-мм гранатометом 2А72 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, что обеспечивает повышенную огневую мощь по сравнению с предыдущими моделями.

БТР-82А также имеет модернизированную систему управления огнем и современные средства связи, что улучшает его тактические возможности. В целом он предназначен для использования в составе механизированных подразделений и может действовать как в городских условиях, так и на бездорожье.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 2 сентября, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские военные ликвидировали еще 1360 российских террористов. Также было уничтожено десяток танков, 35 боевых бронированных машин и не только.