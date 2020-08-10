Под посольством Беларуси в Киеве задержали экс-политзаключенного Кольченко

Ранее сообщалось о двоих задержанных
Во время демонстрации под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного Александра Кольченко. Кроме него задержали еще одного участника акции.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, момент задержания Кольченко удалось запечатлеть на фото. Его поместили в авто полиции и увезли в участок.
На акции присутствовали около 30 человек, из которых двоих задержали. Потасовка, предположительно, произошла из-за того, что задержанные пытались бросить
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