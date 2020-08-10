Під посольством Білорусі у Києві затримали екс-політв'язня Кольченка

Під час демонстрації під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв'язня Олександра Кольченка. Крім нього затримали ще одного учасника акції.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, момент затримання Кольченко вдалося сфотографувати. Його помістили в авто поліції та відвезли у відділок.

На акції були присутні близько 30 осіб, з яких двоє затримали. Сутичка з поліцейськими, ймовірно, сталася через те, що затримані намагалися кинути в посольство невідомим предметом.

Демонстранти вигукували патріотичні білоруські гасла і вимагали від президента Олександра Лукашенка піти у відставку.

Зазначимо, Кольченко - колишній український політв'язень родом із Сімферополя. ФСБ Росії заарештувала його 16 травня 2014 року за звинуваченням у тероризмі. 25 серпня 2015 року його засудили в РФ до 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 7 вересня 2019 року Кольченка звільнили та повернули в Україну в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, днем раніше в Києві організували акцію підтримки демократичних виборів в Білорусі: прийшли та білоруси, які проживають у Києві, і українці, які хочуть підтримати сусідів.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, після яких почалися масові протести в містах країни.

Раніше ЦВК Білорусі оновила результати виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко випередив кандидата від опозиції Світлану Тіхановську на 70% голосів виборців.