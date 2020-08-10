Под посольством Беларуси в Киеве начали жечь фаеры, двое задержанных

Фото с места событий (Виталий Носач, РБК-Украина)

На демонстрации присутствовали около 30 человек

В понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в Киеве начали жечь фаеры и выкрикивать патриотические белорусские лозунги. Полиция задержала двоих участников акции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Так, на акцию пришли около 30 человек. Они призывали уйти в отставку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Фото с места событий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Через некоторое время на место приехала полиция. Между участниками акции и силовиками произошла потасовка, предположительно из-за попытки первых бросить неизвестный предмет в здание посольства. В результате были задержаны два человека.

Напомним, днем ранее в Киеве организовали акцию поддержки демократических выборов в Беларуси: пришли и белорусы, проживающие в Киеве, и украинцы, которые хотят поддержать соседей.

Как писало РБК-Украина, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, после которых начались массовые протесты в городах страны.

Ранее ЦИК Беларуси обновила результаты выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко опередил кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую на 70% голосов избирателей.