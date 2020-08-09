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В Киеве устроили акцию в поддержку демократических выборов в Беларуси

Украина, Киев, Воскресенье 09 августа 2020 22:59
В Киеве устроили акцию в поддержку демократических выборов в Беларуси
Фото: возле посольства Беларуси образовалась огромная очередь (twitter.com/nashkiev)
Автор: Артур Родивилов

Участники пришли к посольству

В Киеве организовали акцию поддержки демократических выборов в Беларуси. Пришли и белорусы, проживающие в Киеве, и украинцы, которые хотят поддержать соседей.

Об этом сообщают "Буквы".

Митингующие требовали дать возможность сделать белорусскому народу независимый выбор. Они скандировали: “Жыве Беларусь!”, “Долой Лукашенко!” и “Свабоду Беларуси!”.

Через полчаса после начала - участники акции двинулись к посольству Республики Беларусь. Протестующие заявили, что не выпустят авто посла из посольства, пока не пустят всех, кто здесь стоит с самого утра, и зачислят все их голоса.

В 20 часов к активистам вышел представитель посольства и объявил, что участок закрыт.

Напомним, ранее появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси. Результаты получились прямо противоположные официальному экзит-полу с участков в Беларуси.

Светлана Тихановская набирает 71,28%, 14,73% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.

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