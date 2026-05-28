Посольство США зробило заяву щодо "втечі" з Києва

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій діяльності немає, а всі інші повідомлення є неправдивими", - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

У посольстві також наголосили, що Державний департамент США постійно оцінює безпекову ситуацію в Києві та безпеку американських громадян.

"Державний департамент не має вищого пріоритету, ніж безпека американців", - зазначили дипломати.

При цьому у США вкотре закликали своїх громадян утриматися від поїздок до України через війну.

Що передувало

Напередодні головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила журналістам, що американське посольство нібито було єдиним, яке залишило Україну після погроз Кремля посилити обстріли.

"Вчора ми почули з України, що всі посольства залишилися, крім одного, тож це також вимагає від цих посольств сміливості, але так, усі європейські залишилися, Америка пішла", - сказала Каллас.