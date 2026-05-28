RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Посольство США сделало заявление относительно "бегства" из Киева

10:50 28.05.2026 Чт
2 мин
Кайя Каллас спровоцировала волну обсуждений своим заявлением
aimg Ирина Глухова
Фото: в посольстве США официально опровергли заявление об эвакуации (x.com/USEmbassyKyiv)

Посольство США в Украине опровергло информацию, что покинуло Киев на фоне российских угроз усилить обстрелы по украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посольства в соцсети X.

Читайте также: Ежедневно или раз в 2-3 недели? Как часто РФ способна повторять массированные атаки

"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей деятельности нет, а все другие сообщения являются ложными", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве также отметили, что Государственный департамент США постоянно оценивает ситуацию с безопасностью в Киеве и безопасность американских граждан.

"Государственный департамент не имеет высшего приоритета, чем безопасность американцев", - отметили дипломаты.

При этом в США в очередной раз призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за войны.

Что предшествовало

Накануне главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что американское посольство якобы было единственным, которое покинуло Украину после угроз Кремля усилить обстрелы.

"Вчера мы услышали из Украины, что все посольства остались, кроме одного, поэтому это также требует от этих посольств смелости, но да, все европейские остались, Америка ушла", - сказала Каллас.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что сообщения о якобы эвакуации посольства США из Киева не соответствуют действительности.

Ситуацию также прокомментировали в Офисе президента.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию "странной" и предположил, что речь могла идти о кратковременном выезде части дипломатов перед массированным российским ударом в ночь на воскресенье.

"Возможно, имелось в виду об обстоятельствах перед тем ударом в ночь на воскресенье. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве", - отметил Литвин.

Ранее после последних угроз России перейти к системным ударам по украинской столице Евросоюз вызвал временного поверенного в делах РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине