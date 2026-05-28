Посольство США сделало заявление относительно "бегства" из Киева
Посольство США в Украине опровергло информацию, что покинуло Киев на фоне российских угроз усилить обстрелы по украинской столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посольства в соцсети X.
"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей деятельности нет, а все другие сообщения являются ложными", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.
В посольстве также отметили, что Государственный департамент США постоянно оценивает ситуацию с безопасностью в Киеве и безопасность американских граждан.
"Государственный департамент не имеет высшего приоритета, чем безопасность американцев", - отметили дипломаты.
При этом в США в очередной раз призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за войны.
Что предшествовало
Накануне главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что американское посольство якобы было единственным, которое покинуло Украину после угроз Кремля усилить обстрелы.
"Вчера мы услышали из Украины, что все посольства остались, кроме одного, поэтому это также требует от этих посольств смелости, но да, все европейские остались, Америка ушла", - сказала Каллас.
Тем временем в Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что сообщения о якобы эвакуации посольства США из Киева не соответствуют действительности.
Ситуацию также прокомментировали в Офисе президента.
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию "странной" и предположил, что речь могла идти о кратковременном выезде части дипломатов перед массированным российским ударом в ночь на воскресенье.
"Возможно, имелось в виду об обстоятельствах перед тем ударом в ночь на воскресенье. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве", - отметил Литвин.
Ранее после последних угроз России перейти к системным ударам по украинской столице Евросоюз вызвал временного поверенного в делах РФ.