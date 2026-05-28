Посольство США сделало заявление относительно "бегства" из Киева

Посольство США в Украине опровергло информацию, что покинуло Киев на фоне российских угроз усилить обстрелы по украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посольства в соцсети X.

"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей деятельности нет, а все другие сообщения являются ложными", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве также отметили, что Государственный департамент США постоянно оценивает ситуацию с безопасностью в Киеве и безопасность американских граждан.

"Государственный департамент не имеет высшего приоритета, чем безопасность американцев", - отметили дипломаты.

При этом в США в очередной раз призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за войны.

Что предшествовало

Накануне главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что американское посольство якобы было единственным, которое покинуло Украину после угроз Кремля усилить обстрелы.

"Вчера мы услышали из Украины, что все посольства остались, кроме одного, поэтому это также требует от этих посольств смелости, но да, все европейские остались, Америка ушла", - сказала Каллас.