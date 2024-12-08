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Посольство США заявило про "збільшення загроз" атак РФ на інфраструктуру України

Фото: Посольство США заявило про збільшення загроз від атак РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про збільшення загроз з боку російських ракет і безпілотників. У зв'язку з цим громадян США закликали стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак.

Про це заявило РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США.

Рекомендації для громадян:

 

Зауважимо, що минулого місяця Посольство США у Києві тимчасово закривали. Це відбулось після повідомлення про можливу "серйозну атаку" на Україну 20 листопада.

Про тимчасове закриття своїх посольств у Києві тоді також оголосили Іспанія та Італія, пославшись на погрозу російських атак. Пізніше про закриття свого посольства у Києві повідомила і Греція.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відреагував на розповсюдження в Україні повідомлень про загрозу серйозної атаки. Глава держави підкреслив, що такі панічні повідомлення лише допомагають країні-агресору Росії.

Крім того, МЗС України засудило закриття іноземних посольств у Києві. У зовнішньополітичному відомстві висловилися про "інформаційне нагнітання".

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