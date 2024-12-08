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Посольство США заявило об "увеличении угроз" атак РФ на инфраструктуру Украины

Фото: Посольство США заявило об увеличении угроз от атак РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило об увеличении угроз со стороны российских ракет и беспилотников. В связи с этим граждан США призвали следить за уведомлениями украинского правительства о воздушных атаках.

Об этом заявила РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США.

Заметим, что в прошлом месяце посольство США в Киеве временно закрывалось. Это произошло после сообщения о возможной "серьезной атаке" на Украину 20 ноября.

О временном закрытии своих посольств в Киеве тогда также объявили Испания и Италия, сославшись на угрозу российских атак. Позже о закрытии своего посольства в Киеве сообщила и Греция.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на распространение в Украине сообщений об угрозе серьезной атаки. Глава государства подчеркнул, что такие панические сообщения только помогают стране-агрессору России.

Кроме того, МИД Украины осудило закрытие иностранных посольств в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве высказались об "информационном нагнетании".

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